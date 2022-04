Mittwoch, 20 April 2022 | 16.110

Die Menschenrechte und ... die Beerdigungskosten ...

Werbung ist bekanntlich das halbe Geschäft ... ohne Werbung geht gar nichts ...

auch nicht im Beerdigungsgewerbe ...



aber auch das weiß man ... die Hälfte der Kosten ist zum Fenster rausgeschmissen ...

man weiß bloß nicht welche Hälfte ...



da wird dann vielfältig geworben ... zum Beispiel 'Waldbestattung bei Berlin ...

Bestattermeister verrät geniale Lösung' ...



oder ... 'vor 1984 geboren ? ...

dieser Trick macht Ihre Beerdigung kostenlos' ...



in New York habe ich mal die Anzeige entdeckt ...

'why walk miserably around if we can bury you for a hundred bucks' ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Wende und Ende ...









