Dienstag, 19 April 2022 | 16.109

Die Menschenrechte und ...

die Osterzeit ...

jetzt geht es also weiter mit dem so genannten Osterfestkreis ...

der praktisch bis Pfingsten reicht ...



obwohl eigentlich nicts bewisen ist ...

klammert sich dieser Kirchenapparat an diese Geschichte ...



weil das einerseits ein gewisses Beschäftigungsprogramm garantiert ...

soweit nicht auch Beschäftigungstherapie ...



wie auch ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm ...

in den unterschiedlichsten Ausprägungen und Zusammenstellungen ...



sowie andererseits ein differenziertes Feld zur Betätigung reiner Machtstrukturen ...

und last but not least das Geldverdienen und den Vermögensaufbau ...



richtig ist ... daß viel Geld in die Kunst gesteckt wird ...

vor allem in die Baukunst ... die Bildende Kunst ... die Musik ...



ohne die religiöse und insofern eben auch christliche Kunst ...

ist die Entwicklungen der Kulturen der Menschheit nicht denkbar ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männner und ... naja ...









