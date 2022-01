Dienstag, 18 Januar 2022 | 03.018

Die Menschenrechte und ...

das Europäische Parlament ...

der Präsident ist tot …

es lebe die Präsidentin ...



Roberta Metsola … geboren 1979 in Malta …

ist die dritte Frau und Jüngste mwd überhaupt in diesem Amt ...



dieser an sich undefinierbare Haufen von so genannten Parlamentariern ...

disqualifiziert sich praktisch ständig selbst …



dadurch daß es ihm nach Simone Veil und Nicole Fontaine nur alle 20 Jahre gelingt ...

eine Frau an die Spitze dieses Gremiums zu wählen ..



ein Problem könnte sein oder werden …

daß sie noch ‘ne Idee naiver und blauäugiger ist …



um nicht zu sagen treudoofer und einfältiger ...

als ihre Vorgänger mwd ...



vorerst hört man nichts als die üblichen völlig unwirksamen Plattituden …

von wegen unserer Werte …



Herrschaft und Würde des Menschen … der Gleichheit … der Solidarität ...

bzw der Herrschaft des Rechts (???) … der Gerechtigkeit … der Menschenrechte ...



sie beschwört zwar …

daß das Volk von seinen Spitzenkräften Führung erwartet ...



und Widerstand gegen de facto subversive Aktivisten …

die im Grunde genommen aber genau das ja auch einfordern …



aber das galt ja auch bisher schon … und ist von den etablierten Führungskräften …

nicht mal ernsthaft angestrebt … geschweige wirklich angegangen worden ...



es ist also absehbar … daß das Parlament immer weiter nur rumlabern …

und weiter in der völligen Bedeutungslosigkeit versinken wird ...









