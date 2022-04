Montag, 18 April 2022 | 16.108

Die Menschenrechte und ...

der Ostermontag ...

bei dieser so genannten Auferstehung geht es einerseits um die Auferstehung Christi

andererseits aber auch um die Auferstehung aller Toten ...



was ursprünglich Teil des jüdischen Glaubens bzw jüdischer Erwartung war ...

dann aber sowohl vom Christentum als auch vom Islam übernommen wurde ...



deshalb ranken sich um diese Auferstehung alles möglichen Theorien ...

allgemeine und spezielle ... relative und konkrete ... etc und so weiter ...



man stelle sich das illustriert vor ...

alle Toten dieser Welt erscheinen plötzlich quicklebendig auf der Bildfläche ...



dann begreift man ...

warum Gott dieses riesige Reich mit all seinen Planeten geschaffen hat ...



denn die Menschen müßten dann ja wie heutzutage die Flüchtlinge auf die Länder ...

auch verteilt werden ... zweckmäßigerweise wohl auf die Planeten ...



abgesehen davon daß das Christentum die Auferstehung in der Variante anbietet ...

daß das Volk selektiert wird ...



zwischen solchen ... die sofort erschossen werden ...

hätt' ich jetzt beinahe gesagt ...



also ich meine denjenigen ... die dann tatsächlich das Ewige Leben' erhalten ...

und denjenigen ... die zu Ewiger Verdammnis verstoßen werden ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...









