Sonntag, 17 April 2022 | 15.107

Die Menschenrechte und ...

der Ostersonntag ...

'Vom Eise befreit sind Strom und Bäche ...

der kalte Winter in seiner Schwäche ...



zeiht sich in die Berge zurück ...

im Tale grünet Hoffnungsglück ...



jeder sonnt sich heute gern ...

denn man feiert die Auferstehung des Herrn ...'



trefflich hat Johann Wolfgang von Goethe das alles untergebracht ...

in seinen Beobachtungen 'Vor dem Tor' ...



wahrscheinlich einem der Stadttore von Erfurt ...

dieser schon zu Zeiten Martin Luthers wunderschönen Thüringer Stadt ...



Ukraine-gleich fast schwer zerstört im 2. Weltkrieg ...

aber es wird langsam wieder ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...









