Samstag, 16 April 2022 | 15.106

Die Menschenrechte und ...

der Karsamstag ...

in dieser Woche ... also der so genannten Karwoche ...

beginnt halte jeder Tag mit 'Kar' ...



abgeleitet von dem Begriff des 'Leidens'...

was etwas anders ist als 'das Leid' an und für sich ...



denn am Samstag hat Jesus Christus ja schon nicht mehr gelitten ...

offiziell war er ja tot ...



und inoffiziell hat er wahrscheinlich mit seinem Vater gefrühstückt etc ...

wie sonst auch oder als wäre sonst nix ...



etwa so wie der Bundestag und andere Offizielle zur Tagesordnung übergehen ...

obwohl ein Präsident flammende Hilfeschreie in die Welt sendet ...



weil sein ganzes Volk in Tod und Verderben gestützt ...

und sein Land in fataler Weise 'vernichtend durchseucht' wird ...



also anderes als die Corona-Impfstrategen in Deutschland ...

die sich von einer Durchseuchung 'positiv' immer ein Ende der Pandemie erhoffen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutsche und ... die Buddhiusten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Desinformation und Verarschung ...









