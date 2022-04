der Karfreitag ist ein offizieller Feiertag ... und vielfach werden die Leute gefragt ...ob sie eigentlich wüßten ... warum da gefeiert wird ...deshalb hier nochmal für Alle ... das hängt mit dem Christentum zusammen ...einer Religion ... die an sich weltweit auf dem Rückzug ist ...weil sie von ihren Hauptrepräsentanten selbst nicht 'glaub'würdig vertreten wird ...so ähnlich wie das Bundesverfassungsgericht in Bezug auf das Recht ! ...das Christentum wieder um kommt von Jesus Christus ...dem Schöpfer dieser Religion ...der seinerzeit an einem Freitag in der 15. Woche im Jahre 33 des Herrn am Kreuze starbermordet wurde ... würde man oberflächlich sagen ...wenn es eben nicht diesen so genannten Glauben gäbe ...dessen höchster Repräsentant auf Erden er war ...und wonach diese ganze Geschichte eine Göttliche Vorsehung war ...mit der Gott die Menschen mit sich selbst versöhnen wollte ...weil die Menschen angesichts des vielen Leid in der Welt zum Schöpfer sagten ...na so toll ist das nun auch nicht was Du uns da eingebrockt hast ...also wie gesagt ... am besagten Freitag wollte Gott wer Welt beweisen ...tut mir ja auch leid ... aber das ging nicht anders ...und damit Ihr seht ... wie ich auch selbst leide ...opfere ich zumindest pro forma meinen eingeborenen Sohn ...weil ... Menschenopfer waren zu jener Zeit gebräuchlich ...um Gott gnädig zu stimmen ...und hier hat Gott also umgekehrt versucht ...das Volk / die Menschen gnädig zu stimmen ...etwa im 2. Jahrhundert der in diesem Zusammenhang begründeten Zeitrechnung ...haben die Kirchenväter dann erkannt ...welche wahnsinnig tolle Geschäftsidee hinter dieser Geschichte steckt ...und das fing dann damit an ... daß man erstmal einen Feiertag daraus gemacht hat ...der Politische Lifestyle ...das Zentralbänkerische Europa ...die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...