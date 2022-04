Mittwoch, 13 April 2022 | 15.103

Die Menschenrechte und ...

die Künstliche Intelligenz ...

heute leitet Kanzler Scholz wie üblich die Sitzung des Kabinetts ...

oder andersherum ... heute leidet das Kabinett unter der Führung von Kanzler Scholz ...



*



bei einer Krankheit muß man bekanntlich unterscheiden ...

zwischen einer 'normalen' Krankheit und einer für die Gesundheit gefährlichen Krankheit



eine Grippe zum Beispiel kann ganz normal verlaufen ...

also nach dem Prinzip kommt einer Woche / bleibt eine Woche / geht ein Woche ...



sie kann sich aber auch 'gefährlich' entwickeln ...

und weitere unter Umständen schwerwiegendere Probleme mit sich bringen ...



entsprechend muß man die Dinge beobachten ... und adäquat reagieren ...

und so ähnlich ist das auch mit Corona und impfen oder nicht ...



und so ähnlich ist das auch mit der Künstlichen Intelligenz bzw der Frage ...

wie lange ist sie normal und beherrschbar bzw wann entwickelt sie eine Eigendynamik ???



und wird zur Gefahr für die normale bzw natürliche Intelligenz ...

die die Geister die sie rief nicht mehr los wird ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ...ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Wende und Ende ...









