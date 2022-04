Dienstag, 12 April 2022 | 15.102

Die Menschenrechte ... das Leben und der Tod ...

irgend wann ... so scheint es dem Anschein nach ... kommt der Mensch ...

also derjenige der bestimmte Rechte beansprucht ...



an einen Punkt ... an dem er sich fragt ...

ob bzw was das Leben denn noch so bringen könnte ...



an sich ist das ein Punkt ...

an dem man sich vielleicht besser fragen sollte ...



was der Tod denn vielleicht bringen könnte ...

denn daß das Leben mit dem Tod zu Ende geht glaubt doch kein Mensch ...



mit anderen Worten ... Glaube / Liebe Hoffnung ...

'und die Hoffnung stirbt zuletzt ...



aber wie gesagt ... daß die Hoffnung überhaupt bewußt sterben könnte ...

glaubt doch ernsthaft kein Mensch ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...









