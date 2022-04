Sonntag, 10 April 2022 | 14.100

Die Menschenrechte und ..

das Kulturerbe 'Apfelwein' ...

als so genannter ‘Alter Frankfurter um nicht zu sagen Fundamentalfrankfurter …

der mit ‘Äppelwoi’ fast von der Mutterbrust entwöhnt und großgezogen wurde …



muß man natürlich darauf hinweisen … daß dieses köstliche Getränk …

inzwischen als immaterielles Kulturerbe auf der Liste der UNESCO steht ...



die UNESCO würdigt damit Kulturformen …

die den gemeinschaftlichen Zusammenhalt stärken ...



die ein Bewußtsein schaffen und Besonnenheit für Kulturerbe ...

und es sichtbar machen bzw nicht in Vergessenheit geraten lassen …



es geht aber nicht nur um das fertige Produkt …

sondern auch darum … daß viel Wissen und Können dazu gehört …



also das sprichwörtliche Know-how über die Herstellung …

die von Generation zu Generation weiter getragen wird ...



tatsächlich ist das etwas ganz Eigenes und ganz Besonderes …

Geselligkeit in einer typischen Äppelwoigaststätte …



in Frankfurt oder sonst wo in Hessen ...

wo die würzigen Äpfel auf den Streuobstwiesen wachsen ...



mit dem unverzichtbaren 'Handkäs mit Musik' ...

Musik mit Betonung auf der ersten Silbe ...



und oder 'Rippche mit Kraut' ...

nicht zu vergessen die tpischen Brezel und anderes dazu passenden Gebäck ...



*



