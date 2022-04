Freitag, 08 April 2022 | 14.098

Die Menschenrechte und ...

Patek Philppe Genève......

heute ist der Bundeskanzler auf Reisen ...

um mit dem Kollegen Boris Johnson in London zu speisen ...



für Krieg und Brexit lassen sie das Volk büßen ...

da ist kaum ein Trost daß die Queen läßt grüßen ...



*



'Eine Patek Philippe gehört einem eigentlich nie ganz allein ...

man erfreut sich selbst an ihr sein Leben lang ...



aber eigentlich bewahrt man sie ...

für die nächste Generation ...'



so oder so ähnlich steht es in jedem Umweltparteiprogramm oder Ähnlichem ...

vor allem in den Wahlprogrammen praktisch asller Parteien ..



ich kenne ein paar Leute mwd ...

die haben so eine Patek Philippe und pflegen sie tatsächlich in diesem Sinne ...



ich kenne aber keinen Verantwortlichen Politiker mwd ...

der seine eigenen Reden wirklich ernst nimmt ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...









