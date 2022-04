Donnerstag, 07 April 2022 | 14.097

Die Menschenrechte und ...

Corona ...

heute besprechen und beraten sich in einer Video-Konferenz ...

der Kanzler und die RegierungsChefs der Länder mwd ...



über den Krieg in der Ukraine und die Folgen für Deutschland ...

bzw im weiteren Sinne auch für Europa bzw die Europäische Union ...



insbesondere hinsichtlich der Unterbringung der Flüchtlinge ...

und der Finanzierung der Kosten ...



*



mit der Pandemie wird per saldo so sein ...

wie mit einer ganz normalen bzw ordinären Erkältung ...



wenn auch in anderer Art und Weise ...

und natürlich anderer Dimension ...



die Erkältung dauert bekanntlich mit Medikamenten 14 Tage ...

und ohne Medikamente zwei Wochen ...



die Pandemie dauert voraussichtlich mit dem ganzen Drum-herum ca drei Jahre ...

und hätte ohne das alles 36 Monate gedauert ...



*



das Politische Konzert ...

der Rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion und Migrant-ifa und Migrant-alia ...









