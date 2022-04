Mittwoch, 06 April 2022 | 14.096

Die Menschenrechte und ...

die Krisen ...

heute leitet der Kanzler wie üblich die Sitzung des Kabinetts ...

und stellt sich anschließend im Bundestag ...



nach einem einleitenden Vortrag ebenfalls wie üblich den Fragen der Abgeordneten ...

bis alle Klarheiten beseitigt sind ...



*



mit den Krisen ist es wie mit den Stürmen und Hurrikanen etc ...

eine folgt auf die andere ... und sie kriegen alle Namen ...



eine der aktuellen Krisen heißt zum Beispiel 'Weltenergiekrise' ...

und damit ist vor allem gemeint ...



daß vor allem der Krieg (...) die Preise treibt für Gas / Kohle / Öl ...

und daß das auf Kosten von Wachstum und Wohlstand geht ...



daß uns Jahre der Stagnation drohen ...

des Stillstands der bekanntlich de facto ein Rückschritt ist ...



das Erstaunliche dabei ist ...

daß den Akteuren selbst nicht auffällt ... wie blöd sie sind ...



jedes Orchester zum Beispiel hat den Ehrgeiz so gut zu spielen wie es nur geht ...

und insgesamt einen professionellen Eindruck zu machen ...



das heißt ... wenn irgend ein Instrument von einem gespielt wird ...

der mit dem Niveau der anderen hörbar nicht ganz mitkommt ...



dann wird alles unternommen ... um den auszutauschen ...

gegen einen der besser bzw einwandfrei spielen kann ...



aus irgend einem unerfindlichen Grunde ist das in der Politik nicht so ...

bzw praktisch fast geradezu umgekehrt ...



da herrscht geradezu eitel Freude über jeden Dilettanten und Amateur ...

und wenn einer ausgetauscht wird ... dann nur durch einen noch größeren Dilettanten



*



DAS POLITISCHE BUCH und ...

DIE FRANKFURTER BUCHMESSE ...



Spanien ist in diesem Jahr Ehrengast ...

und verspricht 'eine Veranstaltung voll sprühender Kreativität' ...



nicht nur in Frankfurt ...

sondern unter anderem insbesondere auch in Berlin Bremen Hamburg München ...



es geht vorrangig um Themen wie ...

Demokratie Freiheit Gleichheit Pluralität ...



rund 500 Millionen Menschen weltweit sprechen spanisch ...

und schreiben spanisch ... auch ganz Bücher ...



es geht darum diese Bücher sichtbar zu machen ... (be)greifbar ...erlebbar ...

und natürlich auch lesbar ... den Übersetzern mwd sei Lob und Dank ...



das sollte man vor allem auch mal mit dem Recht machen ...

aber das scheitert insbesondere am Bundesverfassungsgericht und seinem Präsidenten ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

der EGMR in Strasbourg und der EUGH in Luxemburg ... aber kein Richter für Staatsrecht ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Angela Merkel und Tod und Teufel ...









