Montag, 04 April 2022 | 14.094

Die Menschenrechte ...

der Fortschritt ...

der Bundesstaat Deutschland ist eine selbstherrische selbstbesessene Bundesrepublik ...

in der die Aktivisten in Politik und Parteien ... Medien und Kirchen ... Unionen und Verbänden



völlig ungeniert / vorteilssüchtig / rücksichtslos über Leichen gehen ...

kein Gedanke daran ... die Menschenrechte zu wahren geschweige zu fördern ...



wir stehen ganz vorne an einer hart umkämpften Front ...

wir werden getrieben in ungewisses Neuland ...



und offiziell ist von einem Rückfall in vergangene böse Zeiten die Rede ...

aber man würde die guten alten Zeiten wieder zurückholen ... ???



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Trio Rats Europäischen Nachbarn ...

Frankreich ... Tschechien (nicht verwechseln mit Tschetschenien) ... Schweden ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Kultur und Leben ...

Angela Merkel und Verwahrlosung und Tod ...



gelegentlich spricht man davon ... auch im übertragenen Sinne ...

etwas sei 'höhere Mathematik' ...



wenn es sich zum Beispiel um die Beschreibung naturgesetzlicher Vorgänge handelt ...

die man erstmal verstanden haben muß um weiter zu kommen ...



Angela Merkel hat in diese Gegebenheiten die Praxis der höheren Physik eingeführt ...

in der es um die Beschreibung so genannter rechtsstaatlicher Vorgänge geht ...



die aber allenfalls Frau Merkel selbst versteht ...

ansonsten nicht mal das Bundesverfassungsgericht ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen