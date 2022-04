Samstag, 02 April 2022 | 13.092

Die Menschenrechte und ... die Kartoffeln ...

Politik hat offensichtlich viel mit Kartoffeln zu tun ...

zum Beispiel mit dem Spruch ... 'die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln' ...



der in etwa erklärt ...

wieso die unfähigsten Politiker die wichtigsten politischen Ämter bekommen ...



eine unmittelbare Folge davon ist dann ...

daß sich auch eine anderen Spruch immer wieder bewahrheitet ...



nämlich 'rein in die Kartoffeln / raus aus den Kartoffeln' ...

womit gemeint ist ...



daß dilettantische Politiker statt einer konsequenten politischen (Weiter)Entwicklung ...

ständig einen Zick-Zack-Kurs fahren ... ein Hin und Her ... ein Vor und Zurück ...



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten und Hinduisten und Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Angela Merkel und Verwahrlosung ...









