Freitag, 01 April 2022 | 13.091

Die Menschenrechte und ...

die Ordnung ...

es gibt bekanntlich jede Menge Ordnung ...

unter anderen die Verfassungsmäßige Ordnung oder der Straßenverkehrsordnung etc etc ...



was könnte der Unterschied sein zwischen einer oder gar mehreren Ordnungen ?

zum Beispiel : es gibt Ordnungen die es gibt und solche die es nicht gibt ...



eine Ordnung die es nicht gibt ist eine Friedenordnung ...

und deshalb wird jetzt drüber nachgedacht ... eine solche einzuführen ...



Putins Krieg in der Ukraine ist aber mit Sicherheit nicht darauf zurückzuführen ...

daß es nicht genügend Regeln gäbe ... daß man sowas nicht macht ...



mit anderen Worten ... auch bei einer Friedensordnung könnte man ...

wieder nur mit Spannung darauf warten ... wann sich jemand darüber hinwegsetzt ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Islamistischen und Anti-Semistischen und sonstigen Anti-Christlichen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen