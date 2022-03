Donnerstag, 31 März 2022 | 13.090

Die Menschenrechte und ...

die Politik ...

vor allem die amtlichen Politiker ... also diejenigen die ein Amt innehaben ...

überraschen immer wieder damit ...



daß sie eigentlich keine Ahnung davon haben ...

was Politik überhaupt ist und wie man das macht ...



geradezu widersinnig ist also der Spruch ...

Krieg ist die Fortsetzung von Politik (?) mit anderen Mitteln ...



denn das Provblem entsteht ja gerade erst dadurch ...

daß 'vorher' ... also vor der 'Fortsetzung' ... gar keine Politik gemacht wurde ....



bzw jedenfalls nicht das ...

was man halbwegs sinnvolle und professionelle Politik nennen könnte ...



ein beliebtes 'Mittel ... über das Nichtstattfinden von Politik hinweg zu täuschen ...

sind Appelle ...



zum Beispiel ... (die andere Seite) müsse Respekt haben ...

zum Beispiel Respekt vor der Freiheit ... von irgend wem oder irgend was ...



dabei ist es mit dem Respekt haben genau so wie mit Politik machen ...

Respekt predigen ist 'eine' Sache ... selbst praktizieren aber eine ganz andere ...



*



das Politische Konzert ...

der Rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ... die Antiochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrantion und Migrantifa und Migrantalia ...









