Mittwoch, 30 März 2022 | 13.089

Die Menschenrechte und ...

der Kinderkram ...

bisher hieß es immer (nur) ... die Jugend ist etwas so Kostbares ...

es ist eigentlich schade ... daß man sowas an Kinder verschwendet ...



man sollte sich endlich mal dessen bewußt werden und sagen ...

Politik ist etwas so Wichtiges ...



es ist völlig unvertrebar ... sie Kindern / Greenhorns / Dilettanten etc zu überlassen ...

da kann man sich auch gleich'n Strick nehmen ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Corona und Stillstand ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen