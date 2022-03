Montag, 28 März 2022 | 13.087

Die Menschenrechte und ...

die Sanktionen ...

normalerweise heißt es …

Krieg sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ...



mitunter gilt aber auch die Variante ...

Sanktionen sind die Fortsetzung angeblicher bzw eben erfolgloser Politik …



das Volk nimmt die Sanktionen meistens nur in ihrer negativen Form wahr …

also als Ahndung von Verstößen / Strafen / gar Zwangsmittel …



obwohl es grundsätzlich Sanktionen auch in positiver Form gibt …

also als Belohnung erwartungskonformen Verhaltens ...



bei der Straffunktion ist dann wie im Alltag die Frage … was ist billiger …

die Kosten des Parkhauses oder das Bußgeld fürs Parken im Halteverbot ...



um Sanktionen zu erfinden oder eben auch Anreize zu schaffen …

um das (eigene) Volk oder gar fremde Völker bzw Staaten …



zu einem regelkonformen oder sonst erwünschten Verhalten zu bewegen …

werden die tollsten Dinge erfunden bis zur Androhung eines Atomkrieges …



das Einzige … worüber sich offiziell niemand Gedanken macht … ist

wie man halbwegs sinnvoll und professionell …



demokratisch und auch sonst verfassungsgemäß Politik macht bzw regiert …

und ein Volk / einen Staat oder gar einen Staatenbund führt …



in keiner Staatsform hat das Volk die Möglichkeit …

sich gegen den Mißbrauch der Macht seiner Regierung zu wehren ...



selbst wenn sich eine ganze Generation …

mit Demonstrationen und letzter Kraft dagegen wehrt …



daß sie praktisch von der eigenen Regierung ausgelöscht und beseitigt wird ...

sind die Mittel und Möglichkeiten der Macht größer und stärker …



deswegen wollen diese gewaltaffinen Mitmenschen und Mitbürger …

so gerne Politiker werden … trotz Pressefreiheit und oder auch Fressefreiheit ...



*



Die Menschenrechte und …

das Bundesverfassungsgericht ...



jetzt heißt es …

‘Putin habe die bisherige gemeinsame Geschäftsordnung gekündigt’ …



wenn hier irgend jemand irgend eine Ordnung gekündigt hat …

dann unser Bundesverfassungsgericht die verfassungsmäßige Ordnung !!!



die modernen Medien / Verlage / Institute …

die ursprüngliche originäre journalistische Ordnung ...



und die diversen Kirchen …

die christliche Ordnung ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...









