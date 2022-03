Sonntag, 27 März 2022 | 12.086

Die Menschenrechte und ...

die Weigerung ...

das Wort ist in aller Munde … meistens allerdings in Verbindung mit dem Impfen ...

bzw damit … ‘das Volk’ würde sich weigern … sich impfen zu lassen …



bei genauerer Betrachtung stellt sich jedoch heraus …

daß Weigerung gang und gäbe bzw überhaupt ‘das’ politische Mittel der Wahl ist ...



Weigerung in allen nur denkbaren Form Arroganz bis Ignoranz …

Gleichgültigkeit und Desinteresse etc etc …



und dahinter versteckt werden alle möglichen Abartigkeiten …

wie Dummheit bis Schwachsinn … böser Wille bis Kriminalität …



ganz generell … ganz offiziell …

ebenso ungeniert wie unverblümt …



in Politik und Presse .. Unternehmen und Gewerkschaften …

Kirchen und Medien … Verbänden und Institutionen … Wannsee bis Wahnsinn ...



wenn da auch nur 10% von denen machen würde …

was seine Sache bzw seines Amtes (!!!) ist …



würden 90% aller Probleme gar nicht erst entstehen ...

und würden diese hilflosen Versuche … Probleme zu lösen entfallen ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen