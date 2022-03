Samstag, 26 März 2022 | 12.085

Die Menschenrechte und ... die master-minds ...

wer in der Wirtschaft was werden will ...

macht unter anderem den MBA ... also den Master od Business Administration ...



wer in der Politik was werden will ...

sagt einfach ... 'ich will Politiker werden' ... oder 'ich geh in die Politik' ...



oder ' ich habe ne Idee und dann besorg ich mir ne Mehrheit und dann mach ich das ...

wie ein nicht ganz unbekannter Ministerpräsident mal zu mir sagte ...



irgend welche Qualifikationen wie beispielsweise ein MPA also Master of Political Administration

Fehlanzeige ... geschweige Political Correctness ...



oder ... woran man ja auch denken könnte ... ein Master of Constitutional Administration ...

für leitende politische Ambitionen und gerichtliche Funktionen wie Präsident und so ...



so kommt es ... daß die leitenden Funktionen in obersten Gerichten alle mit Juristen besetzt sind

die von der Verfassung keine Ahnung haben ...



nur Irreführung / Lüge / Täuschung etc betreiben sie alle wie eine Kunst ...

als hätten sie den Master of Arts ...



und unerschöpflich ist ihre Wissenschaft über Ausreden / Ausflüchte / Auswege ...

als hätten sie den Master of Science ...



Ab-hilfe ist verfassungsmäßig geboten ... ab-gesehen vom Widerstand ...

wenn jemand es unternimmt die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen ...



aber bei der Verhinderung der Abhilfe ...

gehen sie natürlich genau so brutal vor wie bei der Beseitigung der Ordnung ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten und Hinduisten und Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Angela Merkel und Verwahrlosung ...









