Freitag, 25 März 2022

Die Menschenrechte und ... gebunden und verbunden ...

jetzt wird die Möglichkeit von Unternehmen zu führen diskutiert ...

in der Rechtsform einer 'Gesellschaft mit gebundenem Vermögen' ...



weil das angeblich die Wirtschaft bereichern soll ...

Betonung auf 'bereichern' ...



man könnte aber auch sagen ...

sowas brauche wir wie ein Loch im Kopp ...



was wir wirklich dringend brauchen ist ein Bundesverfassungsgericht ...

mit einer an die Verfassung gebundenen Rechtsprechung ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Antisemisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...









