Donnerstag, 24 März 2022 | 12.083

Die Menschenrechte und ...

der Glaube ...

es gibt viele Menschen ... also auch deutsche ...

die glauben an den Lieben Gott ... den so genannten ...



und die wissen auch ... wenn sie was mit Gott zu tun haben wollen ...

wohin sie gehen ... also in die Kirche ... bzw an wen sie sich wenden müssen (...)



und es gibt viele Menschen ... vor allem in Deutschland ...

die glauben an die Demokratie ... die so genannte ...



und die wissen auch ... es gibt da eine Verfassung ... da steht alles drin ...

aber wenn sie diesbezüglich was haben oder sich gar beschweren wollen ...



dann wissen sie nicht ... wohin / an wen / und so / und überhaupt ...

und dieses Unwissen der eigentlich Herrschenden ...



wird von den Regierenden nicht nur schamlos ausgenutzt ...

sondern auch systematisch betrieben und mit allen Mitteln gefördert ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion und Migrant-ifa und Migrant-alia ...









