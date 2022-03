Mittwoch, 23 März 2022 | 12.082

Die Menschenrechte und ...

der Aufstand der letzten Generation ...

und was ist ... wenn sie Recht haben ???

wir haben das doch nun schon mehrfach erlebt ...



innerhalb kürzester Zeit ... in Windeseile ... so schnell wie die Wolken fliegen ...

mit der Geschwindigkeit des Lichts bzw der (Sonnen)Strahlung ...



verbreitet sich das Verderben auf der ganzen Erde rund um den gesamten Globus ...

Atome aus Rußland ... Viren aus China ... what next ???



es ist nach einem kürzlichen Beispiel nicht mehr undenkbar ...

von allem anderen also mal abgesehen ...



daß durch eine kurzfristige Klimaveränderung ...

alle Männer mit einem Schlag ihre Zeugungsfähigkeit verlieren ...



ein Horrorscenario ...

das die verantwortlichen Politiker aber offensichtlich nicht erreicht ...



*



das Politische Buch ...

Philipp Kohlhöfer ... 'Pandemien ... Wie Viren die Welt verändern' ...



S. Fischer Verlag Frankfurt am Main ...

www.fischerverlage.de



*



das Gerichtshöfische Europa ...

eine Institution des Europarats ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Corona und 'rien ne va plus ...









