Dienstag, 22 März 2022 | 12.081

Die Menschenrechte ...

Verstehen und Verständnis ...

Frank-Walter Steinmeier sagt gelegentlich mal immer wieder ... aber immer öfter ...

er könne irgend was nicht verstehen ... zum Beispiel Putins Vorgehen ...



wie kommt das ... daß wir an der Spitze unseres Staates ...

also der Organisationsform des Volkes ... das wir nun mal de facto sind ...



also einer Form ... die ja nicht naturgegeben ist wie das Gehäuse einer Schnecke ...

sondern die wir uns schaffen / die wir gestalten müssen ...



Leute haben ... die sich ebenso ungeniert wie freimütig dazu bekennen ...

daß sie gar nicht verstehen ... worum es eigentlich geht ...



das ist das Eine ... das Andere bzw das Zweite ist ...

daß dann auch niemand kommt und sagt ... ich helfe Dir bzw ich mach das ...



und das Dritte und wahrscheinlich Entscheidende ist ...

daß wir ... das Volk ... bzw niemand aus dem Volk ...



sich darüber beschweren und Hilfe bzw Abhilfe (!) anbieten und leisten kann ...

obwohl das in der Verfassung ausdrücklich so vorgesehen ist ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europ ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...









