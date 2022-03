Montag, 21 März 2022 | 12.080

Die Menschenrechte und ...

die Ampel ...

auf der Regierungskreuzung steht eine Ampel ... soviel steht fest ...

was nicht feststeht ist ...



welche Art von Verkehr von wo her auf die Ampel zukommt ...

sowie ob überhaupt und gegebenenfalls wie sie diesen Verkehr regelt ...



wann sieht wer wie lange grün oder gelb oder rot ...

und welche Folgen hat das jeweils für das unmittelbar betroffene Umfeld ...



für Gesprächspartner . wenn jemand seinen Termin nicht erreicht ...

für Kunden ... wenn ein Lieferant seine Ware nicht rechtzeitig bringt ...



schon allein daran sieht ,am ...

daß eine Ampelregierung die wichtigste Vorgabe der Verfassung nicht erfüllen kann ...



daß einer bestimmt mwdgn ... und die Verantwortung trägt ...

egal wie unterhaltsam und u.U. gleichberechtigt diese Regierung auch sein mag ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...









