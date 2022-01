Sonntag, 09 Januar 2022 | 01.009

Fett schwimmt immer oben ...

wir wissen schon … spätestens seit Angela Merkel … Fett schwimmt immer oben ...

das ist eine physikalisch-wissenschaftlich hinreichend gesicherte und geklärte Tatsache ...



völlig ungeklärt ist demgegenüber die Frage …

warum auch Dummheit immer wieder die Oberhand gewinnt …



wobei das eientliche Phänomen die Tatsache ist …

daß diese Dummheit immer gleich in einer Doppelfunktion auftritt …



es sind zunächst die Dummen … um nicht zu sagen die Dümmsten …

die alles was noch halbwegs funktioniert durcheiander bringen …



und wenn dann kein Stein mehr auf dem anderen ist …

dann behaupten genau diese eh schon Dümmsten …



sie seien nun die Einzigen …

die das Chaos noch halbwges beherrschen und managen könnten ...



wie gesagt … Fett schwimmt immer oben ...

und wo oben ist ist eben oben … noch oberer als oben gibts nicht …



auch dies wiederum im Gegensatz zur Dummheit …

denn Dummheit ist ebenso kreativ wie produktiv …



mit anderen Worten … wenn der Hahn kräht auf dem Mist …

ändert sich vielleicht das Wetter … oder es bleibt wie es ist …



aber der Misthaufen bleibt eben nicht so wie er ist …

sondern der wird jeden Tag immer höher ...



von dem ihm innewohnenden eigenen soweit nicht eigens produzierten Mist ...

bzw Mist produiiert eben auch immer wieder nur Mist ...



was die Sache schier ausweglos macht ist …

daß es keine dritte Komponente gibt …



mit der sich der Zug mal aufs richige Gleis stellen ließe ...

im Gegenteil …



wie gesagt … Fett schwimmt immer oben …

und verdrängt da rein quantitativ etwas Besseres …



Dummhei behält immer die Oberhand ...

was automatisch zu einem ähnlichen Verdrängungsprozeß führt …



Albert Einstein hat uns bekanntlich die Erkenntnis hinterlassen ...

daß Energie eine Relation aus Masse und Bewegung ist …



leider hilft uns das bei der Bewältigung der Menschheitsprobleme nicht weiter …

denn Energie ist neutral …



das heißt sie unterscheidet nicht zwischen gutem und schlechten Cholesterin …

hätt’ ich beinahe gesagt …



bzw eben krimineller Energie … von der Intelligenz ganz zu schweigen ...

und positiver Energie im Sinne der Verfassung … ‘Nutzen mehren’ ...



eine dritte Art von Naturgesetz könnte die Erklärung in sich bergen ...

vielleicht in Anlehung an die Erkenntnisse aus der Strömungstechnik …



das heißt … immer wenn es im politischen Bereich darum geht …

Verandwortung nicht nur übernehmen sondern auch zu tragen ...



machen die Abläufe automatisch einen großen Bogen …

um die Gegebenheiten / Vorgänge / Entwicklungen ...









