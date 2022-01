Mittwoch, 05 Januar 2022 | 01.005

3 G ... und ein G-Punkt ...

China überfällt Taiwan ...

Rußland überfällt die Ukraine ...



Erdogan überfällt das gesamte Christliche Abendland ..

und die größte Sorge der deutschen Justiz ...



ist der G-Punkt von Sawsan Chebli ...

grotesker läßt sich das Mißverhältnis und Mißverständnis von so genannter Rechtsprechung ...



kaum noch darstellen ...

nur damit es keine weiteren Mißverständnisse gibt ...



ich bin ein großer Verehrer von Sawsan Chebli ...

so von Mann zu Frau ... und so ...



aber diese Urteile gegen Roland Tichy sind pervers ...

und beweisen nur eins ...



deutsche Justiz ... keine Ahnung von nichts ...

und schon gar nicht vom Recht ...









