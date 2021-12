Mittwoch, 22 Dezember 2021 | 51.356

Die Menschenrechte und ...

der tägliche Wahnsinn ...

gemeinhin gilt ...

man soll den Bock nicht zum Gärtner machen ...



Karl Lauterbach und Gesundheitsminister ist nochmal'ne ganz andere Nummer ...

etwa so wie ... das Oberarschloch zum Scheißhausdirektor machen ...



wenn sich nicht endlich einer der die Führung beanspruchenden Köpfe dazu entschließt ...

es mal mit halbwegs sinnvoller und professioneller demokratischer Regierung ...



auf der Basis unserer Verfassungsmäßigen Ordnung zu versuchen ...

und vor allem das Bundesverfassungsgericht unverzüglich auf den Mond zu schießen ...



wird das nie was ...

der Globus wird diese massive Zerstörung und Beseitigung des Rechts nicht überstehen ...



an Corona ... einem vergleichsweise natürlichen Vorgang ...

wird die Welt nicht zugrunde gehen ...



es ist der Mensch selbst ... homo homini lupus ...

wie wir schon seit den Zeiten der Neandertaler wissen ...



es ist diese unfaßbar penetrante Ignoranz ... der Virus der Unmenschlichkeit ...

den Angela Merkel hier nachhaltig eingepflanzt und hinterlassen hat ...



und natürlich diese ebenso unfaßbare Arroganz ihrer Mitläufer mwd ...

jeden Unsinn den die Frau von sich gab auch in die Praxis umzusetzen ...









