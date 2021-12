Sonntag, 12 Dezember 2021 | 49.346

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung …

Widerstand und Verfassungsbeschwerde …



es liegt in der Natur der Sache … daß die verfassungsmäßige Ordnung in der Regel ...

nur von Staatsbediensteten beeinträchtigt wenn nicht teilweise oder gar ganz beseitigt werden kann



bzw auf den höheren Ebenen von so genannten Staats-dienern … oder gar Repräsentanten …

wenn eben nicht gar vom Präsidenten (...) selbst mwd ...



es liegt ebenfalls in der Natur der Sache … daß das Volk sich wehrt und Widerstand leistet …

oder es zumindest versucht … wobei es … nochmal … wiederum in der Natur der Sache liegt …



daß diejenigen die dann den Widerstand (…) abkriegen nicht unbedingt dieselben sind …

die die Beseitigung (…) unternommen haben ...



das heißt in der Regel … wenn oben der Präsident die Ordnung beseitigt …

kriegen unten die Ordnungs-hüter etc den Widerstand zu spüren … und so ...



warum einer politischen Führung zur Lösung eines politischen Problems immer wieder

nichts anderes geschweige besseres einfällt … als die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen



ist an sich eine vergleichsweise einfache Rechtsfrage … die vom Bundesverfassungsgericht ...

als dem dafür zuständigen Gremium auch ohne weiteres nachhaltig gelöst werden könnte …



wenn … ja wenn … lange bevor die Widerstandleister die Impfverweigerung erfunden haben …

nicht das Bundesverfassungsgericht schon die Arbeitsverweigerung erfunden hätte …



da kriegt man … wenn man zum Beispiel eine Verfassungsbeschwerde einreicht … mitgeteilt ...

mit Brief und Siegel … ‘Ihre Beschwerde haben wir erhalten … aber wir nehmen sie nicht an’



das heißt … das Bundesverfassungsgericht ‘verweigert’ ausdrücklich und auch ohne Begründung

Beschwerden anzunehmen und rechtlich relevant zu bearbeiten (!) ...



lange bevor die Impfverweigerer die Impfverweigerung als Mittel des politischen Widerstands

entdeckt haben ... genau gesagt von Anfang an seit dem 23. Mai 1949 ...



hat das Bundesverfassungsgericht entdeckt … wie man sich durch Arbeitsverweigerung ...

ein bequemes Leben machen kann ...



seit praktisch Anfang der 90er Jahre versuche ich ebenso hartnäckig wie kontinuierlich

diese Blockade zu überwinden … s. 2 BvR 2997 / 95 …



nach wie vor bitte ich / stelle ich erneut den Antrag … die anstehenden aktuellen Fragen

Schwierigkeiten Probleme etc rechtlich relevant erörtern zu dürfen ...



ich grüße Sie herzlich und in aller Hochachtung …

mit meinen besten Zeit und Raum entsprechenden Wünschen …







www.die-politische-buehne.de … eugen.moeller-vogt@t-online.de

Am Schönhauser Tor in Mitte * Tor Straße 40 * 10119 Berlin









