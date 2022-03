Samstag, 19 März 2022 | 11.078

Die Menschenrechte und ...

Alzheimer ...

Alzheimer wird gemeinhin beschrieben als eine Krankheit ...

die mit Gedächtnisstörungen beginnt ...



und mit dem zunehmenden Verfall der Persönlichkeit endet ...

was letztlich offensichtliche Pflegebedürftigkeit bedeutet ...



dazu gibt es die vielfältigsten Betreuungs Behandlungs Entlastungs Hilfs Möglichkeiten

für die jeweils Betroffenen und ihr gesamtes Umfeld ...



aus irgend einem unerfindlichen Grund wird da irgend wo im Befinden der Menschen

eine irgend wie unsichtbare Grenze gezogen ...



zwischen Menschen ... um deren Betreuung man sich dann kümmert ...

und solchen ... für deren Probleme sich dann anscheinend niemand interessiert ...



obwohl das Krankheitsbild nach Lage der Dinge mindestens genau so gravierend ist ...

wenn nicht am Gemeinwohl gemessen noch viel schlimmer ...



denn Handlungs und Verhaltensweisen beispielweise von Angela Merkel et al ...

lassen sich auch nur mit Gedächtnisstörungen und Verfall der Persönlichkeit erklären ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten und Hinduisten und Shintoisten ... und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Politik und Verwahrlosung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen