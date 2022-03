Donnerstag, 17 März 2022 | 11.076

Die Menschenrechte und ...

Mein Kampf ...

in der Presse ... in Film / Funk / Fernsehen ... wird praktisch permanent dokumentiert ...

'wie der russische Präsident Wladimir Putin die Zukunft seines Landes plant' ...



von China und anderen autoritäten Staaten und Herrschern mal ganz abgesehen ...

und das genau ist eben der Unterschied zum so genannten 'im Westen nichts Neues' ...



im doppelten Sinne ...erstens gibt es hier schon niemanden ... der mwd .....

'die Zukunft seines Land Landes plant ... Deutschland / Frankreich ... / USA / UK ...



und zweitens ist das auch den Medien völlig egal ...

da wird weder dokumentiert was geschieht geschweige was nicht geschieht ...



was versäumt wird ...

was die politisch Verantwortlichen ins besondere Angela Merkel versaubeuteln ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion und Migrant-ifa und Migrant-alia ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen