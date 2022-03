Mittwoch, 16 März 2022 | 11.075

Die Menschenrechte und ...

'well roared lion' ...

Olaf Scholz sagt ... es sei die verammte Pflicht und Schuldigkeit bzw Aufgabe ...

der Staats und Regierungs Chefs dafür zu sorgen ...



daß Krieg in Europa weiterhin un-denkbar bleibt ...

was offensichtlich ja nicht ausschließt ... daß er tatsächlich stattfindet ...



deshalb wieder nur 'gut gebrüllt Löwe' ...

genau so wie Christine Lambrecht ... die nicht mal die versprochene Ausrüstung liefert ...



alles leere Versprechungen wie eh und je ...

verpaßt in der Vergangenheit ... geheuchelt in der Gegenwart ...



'nach mir die Sintflut' in der Zukunft ...

fast könnte man sagen ... 'in guter Gesellschaft' ...



denn auch Rap-Altstar Eminem versucht gerade ... nachzuholen ...

was er gefühlt seit 30 Jahren versäumt und verpaßt hat ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Metaphysik und Metamorphose ...









