Die Menschenrechte und ... der Supermarkt ...

ein Supermarkt wirbt ... unterd em Motto BIO ... mit dem Spruch ...

Leidenschaft von Anfang an ...



erst und gerade und nur unsere Lieferanten sorgen dafür ...

daß unser Angebot so vielfältig ist ... wie Sie es kennen ...



viele dieser Unternehmen können auf eine lange Geschichte und Tradition zurückblicken ...

es sind die Menschen dahinter ... die unsere Werte leben ...



und das spürt man auch ...

bei unseren Produkten ... in unserem Handeln ... durch unser Verhalten' ...



im Grunde genommen gilt das so ähnlich und entsprechend für die gesamte Wirtschaft ...

denn die wollen ja ihre Produkte und Dienst-'Leistungen' (!) verkaufen ...



daran kann man sehen ... wie weit die Wirtschaft der Politik voraus ist ...

unter anderen aber auch zum Beispiel den Kirchen ...



es ist undenkbar ... daß man von Frau Merkel ... geschweige Herrn Scholz ...

mal eine Regierungserklärung hört etwa des Inhalts ...



ich zwar hier der Chief Executive Officer mwd ...

aber erst der Staatsapparat ... den ich hier aufgebaut und hergestellt habe ...



bzw eingerichtet habe und ausübe ...

bietet die Gewähr dafür ... daß das alles verfassungsgemäß funktioniert ...



so wie Sie nach unserer Verfassung beanspruchen können ...

bzw ein Recht darauf haben ...



natürlich habe ich hier Mitarbeiter ...

die das gesamte vielfältige gesellschaftliche Spektrum abbilden ...



also auch junge Leute ... die gerade von der Ausbildung oder der Universität kommen

aber eben auch die 'Senior Managers' ... die Älteren... Wissenden ... Erfahrenen ...



die unsere 'Werte' ... die Werte unserer Verfassung leben und danach arbeiten ...

und das spüren Sie dann auch bei den Leistungen meiner Regierung ' ...



