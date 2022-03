Montag, 14 März 2022 | 11.073

Die Menschenrechte und ...

die Afrikanische Union ... AUa ...

hin und wieder findet ein Gipfeltreffen statt ...

zwischen er EU Europäischen Union und der AU ... also der Afrikanischen Union ...



konkrete Ergebnisse kommen da in der Regel nicht raus ...

man freut sich einfach ... daß man sich mal wieder trifft ...



was ja pandemiebedingt bisher nicht ganz einfach war ...

und versucht das zu kaschieren ...



durch das Bemühen ...

die politischen Beziehungen 'auf eine neue Ebene zu heben' ...



das ist ja auch schon mal was ...

neue Perspektiven führen eventuell auch zu neuen Ergebnissen ...



*



