Die Menschenrechte ...

Wege und Ziele ...

alle Wege führen zum Ziel ... so galt es zumindest im alten Rom ...

woraus schon erkennbar wird ... daß das wohl eher (nur) geographisch gemeint war und ist ...



im neuen Rom ... könnte man fast sagen ...

versucht sich die Katholische Kirche mit dem so genannten 'Synodalen Weg' ...



einem einerseits völlig unbestimmten Weg ...

mit einem andererseits zwar versuchsweise bestimmten ...



aber dennoch völlig diffusen schwammig verschwommen verschleierten (!) Ziel ...

sowas zu erreichen also ein Ding der Unmöglichkeit ist ...



es heißt zwar immer ... im üblichen sprichwörtlichen Sinne ...

auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn ...



im Nebel bzw also in einer Suppe ... in der gar kein 'Korn' drin ist ...

kann natürlich auch nichts gefunden werden ...



diese Erkenntnis ist aber der Katholischen Kirche nicht zu vermitteln ...

seit nunmehr annähernd 2000 Jahren ...



das aktuell gesuchte Korn ist eine diskriminierungsfreie geschlechtergerechte Kirche ...

die also sowohl den Mißbrauch von Macht durch die Mächtigen verhindern ...



als auch Gerechtigkeit den vom Mißbrauch Betroffenen widerfahren lassen ...

bzw die Dinge überhaupt 'aufarbeiten' will ...



da heißt ... Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche konsequent verwirklichen ...

und Diskriminierung zwar nicht zu verhindern ... aber entschlossen entgegenzutreten ...



