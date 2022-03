Samstag, 12 März 2022 | 10.071

Die Menschenrechte und ... das Amt ... hauptamtlich oder ehrenamtlich ...

wir wissen schon ... reich werden ... oder zumindest nicht ärmer werden ...

kann man am besten ... indem man andere für sich arbeiten läßt ...



und sie mehr oder weniger schlecht bezahlt ... am besten natürlich überhaupt nicht ...

wenn sie nicht gar noch Geld mitbringen müssen ...



auch das gibt in dieser unserer wunderbaren Welt ...

in der nichts unmöglich ist ... was irgend jemand sich ausdenken kann ...



in diese Kategorie fallen Bestrebungen der hauptamtlich bestimmenden Politiker ...

die in der Regel zumindest gut wenn nicht fürstlich bezahlt werden ...



den ehrenamtlich konkret tätigen 'Politikern' ...

die Aufwandentschädigungen zu streichen ...



*



Die Politische Ausstellung ...



Ruth Baumgarte ...

Lebenskunst ... Werde die Du bist ...



Museum für Kunst und Kulturgeschichte ...

Dortmund ...



07 April ... Vortrag 'Ruth Baumgarte und Afrika' ...

Prof.Dr. Beate Reifenscheid ... Direktorin des Ludwig Museum Koblenz ...



12 Mai ... Vortrag 'Zukunftsängste ... Dunkle Bilder der 1980er Jahre ...

als Reaktion auf das Ende der Utopien' ... Dr. Eckhardt J Gillen ... Kurator ...



bis 6. Juni 2022 ...

mkk.dortmund.de



*



das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...

von Marocco is Äg

die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten und Hinduisten und Shintoisten ... und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Angela Merkels Politik und systematische Verblödung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen