Die Menschenrechte und ...

die Satire ...

Jan Böhmermann ist gescheitert ... wie so viele vor ihm ...

und aller Voraussicht nach auch nach ihm ...



am Unverständnis des Bundesverfassungsgerichts ...

bzw an der Weigerung des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



nicht aus mehr oder weniger unbestimmten Gründen sich impfen zu lassen ...

sondern ohne hinreichende Begründung Recht zu sprechen bzw eben nicht ...



das Gericht maßt sich an ... Jan Böhmermann vorzuschreiben 'was Satire darf ...

bzw was nach der privaten Ansicht der Richter mwd eben nicht ' ...



so weit so gut ... das ist ja im Grunde genommen kein Problem ...

das Problem ist ...



daß es nicht Ausgabe des Bundesverfassungsgerichts ist ...

zu definieren was Satire ist ...



sondern was verfassungsmäßige Ordnung bzw der Inhalt unserer Verfassung ist ...

und darauf hinzuwirken ... daß sie verantwortlich hergestellt wird ...



