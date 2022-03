Donnerstag, 10 März 2022 | 10.069

Die Menschenrechte und ...

die Menschenverachtung ...

natürlich ... die Menschenrechte ... das ist ein großes Gebiet ...

die Menschenverachtung ist aber ein noch weit größeres Gebiet ...



und das ist der Hauptgrund ... also gewissermaßen schon rein quantitativ ...

daß wir mit den Menschenrechten nicht weiterkommen ...



ein Musterbeispiel dafür ist die Art und Weise ...

wie die Bundesregierung ... neu wie alt ... mit unseren Mitmenschen in Afghanistan umgeht ...



um nicht zu sagen sie umbringt ... oder umbringen läßt ...

das ist an Menschenverachtung kaum noch zu überbieten ...



das ist einfach grauenhaft ...

nicht nur unwürdig sondern im höchsten Maße unmenschlich ...



im Krieg bringt man immer wieder Menschen um als so genanntes Kanonenfutter ...

man könnte auch sagen so ne Art Kollateralschäden ...



auf der gleichen Linie liegt ... was zu Hause in den Bürostuben verbrochen wird ...

und dort als Bürokratenfutter genauso ermordet wird wie an der Front ...



*



das Politische Konzert ...

der Ratlose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ...Migrant-ion und Migrant-ifa und Migrant-alia ...









