Mittwoch, 09 März 2022 | 10.068

Die Menschenrechte und ...

die Solidarität ...

wir wissen schon ... die Politisch Verantwortlichen sind ebenso unfähig wie unwillig ...

das ist so ... ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist ... daß dieser andere Bereich ... also diejenigen ... die zwar nicht verantwortlich sind

aber eben dafür sorgen sollen ... daß die anderen die Verantwortung auch wirklich tragen ...



noch unfähiger und unwilliger um nicht zu sagen blöder sind ...

und sich ständig darin überbieten ...



'Ausreden' dafür zu erfinden und vor allem Auswege ...

sich vor 'ihrer' Aufgabe noch effizienter zu drücken als die anderen vor deren Aufgabe ...



ein neuestes Musterbeispiel ist eine so genannte

'Frankfurter Erklärung zur Solidarität und zum Zusammenhalt ...



in Politik und Wirtshcaft ... Gesellschaft und Gewerkschaft ... Kultur und Religion ...

wobei sie ausgerechnet den wichtigsten Bereich ... die Medien ... ausgeklammert haben ...



mit anderen Worten ... im Erfindungsreichtum ... sich um Verantwortung herumzudrücken ...

übertreffen sich die infrage kommenden 'Parteien' immer wieder und wieder und wieder ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Metaphysik und Metamosphose ...









