Dienstag, 08 März 2022 | 10.067

Die Menschenrechte ...

und die etablierten Rechte ...

man spricht immer von den so genannten 'etablierten Kreisen'

etabliert heißt aber unbeweglich feststehend verankert ...



es liegt also in der Natur der etablierten Kreise ...

daß die Entwicklung an ihnen vorbeizieht und sie sich selbst isolieren ...



wenn die etablierten Kreise also sagen ...

Deutschland ist ein weltoffenes Land und das soll auch so bleiben ...



dann beweist das ... daß sie noch nicht gemerkt haben ...

daß das längst anders ist und das daß sie selbst (!!!) auf einem völlig anderen Stern leben ...



und wenn sie sagen ... es sei falsch ... von Deutschland das Bild einer Diktatur zu zeichnen ...

ist das völliger Schwachsinn ...



und wenn es nach wie vor Corona-Leugner und gar Holocaust-Leugner gibt ...

bzw Leute die Verharmlosung und gar Hetze betreiben ...



dann beweist auch und gerade das nach wie vor bzw eben immer mehr nur

die Unfähigkeit dieser etablierten Kreise ...



halbwegs sinnvoll und vernünftig Politik zu machen ...

und hierzulande eine verfassungsmäßige Ordnung herzustellen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...









