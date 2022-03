Montag, 07 März 2022 | 10.066

Die Menschenrechte und ...

die Straßenverkehrsordnung ...

wer hier de facto die so genannte Macht hat ... aber keine Ahnung von Politik ...

zeigt sich unter anderem daran ... wer abschleppen lassen darf ... zum Beispiel Autos ...



wer auf der Straße ist und die Straßenverkehrsordnung stört ...

wird abgeschleppt ... oder umgesetzt ... wie das auch heißt ...



laut Verfassung hat an sich das Volk die Macht ... das würde an sich ja heißen ...

wer ein politisches Amt hat ... aber die verfassungsmäßige Ordnung mehr stört als herstellt ...



müßte also vom Volk abgeschleppt werden dürfen ... das ist aber schwierig ...

weil diejenigen ... die die Macht haben ...



natürlich dafür sorgen ... daß es keine Verfassungsraumüberwacher gibt ...

das ist ja gerade der Trick an der Sache ... Politiker werden zu wollen ...



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema .. Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Mord ....









