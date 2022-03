Freitag, 04 März 2022 | 09.063

Die Menschenrechte und ...

der Aufbruch ...

nur damit das nicht vergessen wird ... wir haben eine neue Bundesregierung ...

und wir haben einen neuen Bundeskanzler und er hat uns einiges zu sagen ...



zum Beispiel ...

'die 20er Jahre werden zu einem Jahrzehnt des Aufbruchs ...'



bloß weiß nach wie vor kein Mensch ...

wohin denn nun eigentlich ausgebrochen werden soll ...



wenn ich zu einem Termin will ...

weiß ich wann ich ich ungefähr aufbrechen muß ... um ihn rechtzeitig zu erreichen ...



und auch wenn ich wieder halbwegs nüchtern und heil zu Hause sein will ...

muß ich wissen ... was ich aufbrechen muß ...



wohin aber will Olaf Scholz ...

und wie will er dahinkommen ... ???



gelegentlich empfängt der Kanzler die Sternsinger ...

eine Art Mini-Variante statt Vertreter mit Stars ans Stripes ...



auch so ein Beispiel ...

an dem sich die unbeschreibliche Provinzialität der deutschen Regierung erweist ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Antisemisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Politik und Weltuntergang ...









