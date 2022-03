Donnerstag, 03 März 2022 | 09.062

Die Menschenrechte und ...

die Pandemielage ...

ständig kommen irgend welche Chefinnen und Chefs ... Expertinnen und Expereten .etc und etc ...

zusammen ... um zu beraten ...



über die Lage ... über weitere Schritte ... über Maßnahmen ... etc etc ...

und über das was dabei rauskommt ... so genannte Ergebnisse ... anschließend zu berichten ...



das ist so ... ist aber nicht das Problem ...

das Problem ist ...



daß da immer wieder Leute zusammensitzen ... die im Grunde genommen keine Ahnung haben ...

und nicht wissen wovon sie eigentlich reden bzw wie der Blinde von der Farbe reden ...



nach wie vor wird das Thema beherrscht ... sowohl ... einerseits ... von Zahlen Daten Fakten ...

als auch ... andererseits ... von so genannten Experten (...) aus dem medizinischen (...) Bereich ...



nirgend wo auch nur eine Spur von einem politischen Experten ,wd ...

also von Leuten ... die verfassungsgemäß führen und die Verantwortung tragen sollen ...



ständig geht es um die Situation in den Kliniken allgemein ...

bzw in den Intensivstationen speziell ...



niemand kümmert sich um die Situation im Kanzleramt ...

bzw im Bureau des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion und Migrant-ifa und Migrant-alia ...









