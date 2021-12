Sonntag, 05 Dezember 2021 | 48.339

Die Menschenrechte und ...

Angela Merkel ...

… hat Land und Leute in eine Schockstarre versetzt … wie beim Schlaganfall ...

kaum jemand kann sich noch normal bewegen … kaum noch sprechen … kaum noch denken ...



… hat ganz Deutschland … halb Europa … und mindestens ein Viertel der Welt …

nach der Art wie zum Beispiel katholische Priester Kinder mißhandeln und mißbrauchen ...



verraten und verkauft …

für ihr ganz persönliches Vergnügen und ihren Ulknudel-Zirkus ...



für die Aufarbeitung ihrer ganz persönlichen DDR-Vergangenheit ...

für Spiel und Spaß … wie sie ja selbst immer wieder gesagt hat …



für ihre ganz persönliche Jubel-Trubel-Heiterkeit … Spiel und Spaß an der Freud …

wie man ja immer wieder sehen konnte ...



für ihre ganz persönliche Bereicherung …

wie Millionen Menschen ohne Rechte immer wieder spüren müssen ...



im Osten Berlins erscheint eine Zeitschrift unter dem Titel 'mein/4' ...

der Titel könnte sich auch für die Memoiren von Frau Merkel eignen ...



'mein Vorteil' ... und der Rest der Welt ...

und das Ganze ist bekanntlich mehr als die Summe seiner Teile ...



und das Problem dabei ist nicht mal die Krankheit als solche ...

sondern die von eben dieser geisteskranken und kriminellen Kanzlerin ...



verordneten Zugangs und Kontakt beschränkungen ...

in einer mehr oder weniger von ihr selbst herbeigeführten Situation ...



einmal Germanwings ...

immer Germanwings ...









