Samstag, 04 Dezember 2021 | 48.338

Die Menschenrechte und ...

die Zapfenstreichkanzlerin ...,

ich wehre mich ausdrücklich gegen den Heck-Meck ...

der um die Verabschiedung einer Bundeskanzlerin gemacht wird ...



die nicht nur keinerlei wirkliche politische Leistung erbracht hat ...

sondern im Gegenteil praktisch alles kaputtgemacht hat ... s. EU / Brexit etc ...



und sich praktisch nur zwischen ihrer eigenen Diktatur ...

und den Vorgaben ihrer Regierungs bzw Staats Chefs Kollegen mwd ...



hin und her bewegt und praktisch nur immer wieder überlebt hat ...

im Gegensatz zu ihren Millionen Opfern ...



die praktisch nur von ihren 'Followern' immer wieder hochgejubelt wurde ...

insbesondere den Medien / den Kirchen / bestimmten Teilen der Wirtschaft etc ...



die alle selbst davon praktisch korruptiv profitiert haben ...

inclusive der tragenden Teilen der Staatsbediensteten / Organe / Institutionen ...



die alle zusammenhalten und ineinander wirken wie Pech und Schwefel ...

bzw nach dem Prinzip manus manum lavat ...



statt verfassungsgemäßer Politik 'für' das Volk ...

praktisch ausschließlich politischer Kuhhandel zu Lasten des Volkes und 'seines' Staates ...



Wandel durch Kuhhandel ...

die Perversion des Erfahrungssatzes 'Wandel durch Handel' ...



eine Kanzlerin .. die nicht nur ihre eigene Partei zugrunde gerichtet hat ... also die CDU ...

nicht nur die Christliche Union ...



sondern praktisch das gesamte Parteiensystem regierungsbildungsunfähig gemacht hat ...

eine traumatische Verletzung ... die auch wieder 16 Jahre braucht um zu regenerieren ...









