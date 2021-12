Samstag, 04 Dezember 2021 | 48.338

Die Menschenrechte und ...

der Militär-Polizei-Staat Angela Merkels ...

Angela Merkel hat es doch nun tatsächlich geschafft ...

ihren NVA/Stasi-Staat nun doch noch in dieser unserer Bundesrepublik zu institutionalisieren ...



und kein Mensch fragt ... 'mein Gott ... was soll aus Deutschland werden' ???

schon gar nicht das an sich zuständige Bundesverfassungsgericht ...



und das ist das eigentliche Drama / die Tragödie an der ganzen Geschichte ...

nicht Corona ... nicht mal der Klimawandel ... geschweige der Ukraine/Krim-Krieg Putins ...









