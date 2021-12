Mittwoch, 01 Dezember 2021 | 48.335

Die Menschenrechte und ...

Putins 'Rechte' ...

nach der Krim jetzt die ganze Ukraine ...

und die politischen Influencer wollen uns weißmachen …



Putin wolle …

‘Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln’ …



damit die Meinungs’führer’ jede Chance nutzen können …

vor dem Krieg und was sonst nicht alles zu ‘warnen’ etc und so ...



weit gefehlt …

in Demokratien wird bekanntlich völlig gewaltlos ‘wiedervereinigt’ …



mit anderen Worten ...

Putin stationiert an der Grenze nicht (nur) Soldaten … nicht um Krieg zu führen …



sondern um …

wenn in Kiew ein General die Leitung der Impfkampagne übernimmt … gewissermaßen …



die nötigen ‘Fach / Militär / Polizei / Logistik - Kräfte’ ... Krim-Überfall-mäßig zu haben …

die zack-zack dann ganz friedlich die wichtigsten Posten und Positionen besetzen ...



und wir müssen höllisch aufpassen …

daß nicht am nächsten Tag das Gleiche in Berlin passiert ...



und die Putin-Freunde Gerhard Schröder … wenn nicht gar Angela Merkel dbk …

auch hier wieder die Macht übernehmen …



vielleicht sogar Alexander Lukaschenko …

Angela Merkel dbk hat ja schon mit ihm telephoniert ...









