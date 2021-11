Sonntag, 28 November 2021 | 47.332

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

Corona-Maßnahmen in Bus und Bahn …

Widerstand und Verfassungsbeschwerde …



auf Grund der jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln …

bzw speziell in den Zügen und Bussen der Deutschen Bahn (DB) …



angeblich zur so genannten ‘Bekämpfung’ der Corona-Pandemie ...

diese so genannte 3G-Regel ...



mit diesen 3G kann ich zur Zeit zumindest nicht dienen … bin aber mangels anderer geeigneter

Verkehrsmittel beruflich wie auch aus Überzeugung auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ...



praktisch ist das dann … wenn ich öffentliche Verkehrsmittel nicht benutzten darf …

ein Berufsverbot …



von dem nicht nur ich persönlich … sondern … da ich im sozialen und speziell auch

gemeinnützigen Bereich arbeite bzw Dienste für die Gesellschaft bereitstelle…



vor allem meine Klienten und Patienten betroffen sind … Gemeinschaft / Gesellschaft / Volk / Staat

die dann plötzlich ohne akut wie auch längerfristig erforderliche Hilfe und Betreuung dastehen ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen … daß dieser Sachverhalt genau das ist …

was unsere Verfassung unter ‘Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung’ versteht ...



ebenso objektiv wie offensichtlich ist auch (andere) Abhilfe nicht möglich ...

angesehen davon daß ich genau das seit Anfang der 90er Jahre mit allen rechtlichen Mitteln versuche



hierdurch nehme ich daher in aller Form das im Artikel 20 unserer Verfassung …

vorgesehene Recht zum Widerstand in Anspruch … to whom it may concern ...



dieses Recht gilt laut Verfassung ebenso unmittelbar wie uneingeschränkt …

um nicht zu sagen ‘unverzüglich … also sofort’ ...



soweit möglich bzw erforderlich unterstütze und bekräftige ich diese Mitteilung an eines der Obersten

und wohl ganz besonders auch zuständigen Staatsorgane … wie gesagt ‘to whom it may concern’ ...



durch den Antrag … die hiermit zusammenhängenden Fragen / Schwierigkeiten /Probleme …

auch im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde rechtlich relevant erörtern zu dürfen ...



vorbehaltlich weiterer Einlassung und Begründung ...

und dem Verweis auf bzw die Einbeziehung meiner bisherigen Eingaben und Anträge ...



es kann nicht sein … daß in einem laut Verfassung demokratischen Staat sich irgend welche

Möchte-gern-Regierer mwd derart ungeniert über die Verfassung und das Recht hinwegsetzen ...



ich grüße Sie herzlich und in aller Hochachtung …

mit meinen besten der Zeit entsprechenden Wünschen …







www.die-politische-buehne.de eugen.moeller-vogt@t-online.de

Am Schönhauser Tor in Mitte * Tor Straße 40 * 10119 Berlin * Telephon +49 160 299 54 40









