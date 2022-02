Montag, 28 Februar 2022 | 09.059

Die Menschenrechte und ...

Olaf-Walter ...

es ist einfach unfaßbar ... was da im Osten und speziell in der Ukraine geschieht ...

daß die verantwortlichen westlichen Politiker das so völlig ungerührt hinnehmen ...



und außer richtig blödem Merkelschem Ulknudel-Rumgelabere ...

nichts ernsthaft dagegen setzen ...



*



früher konnte man immer sagen ...

'Mein Gott Walter ...'



auf Angela Merkel hat 'mein Gott' dann nicht so ganz gepaßt ...

aber jetzt haben wir ja Olaf ...



das paßt zwar wieder ...

aber ob es hilft ... mal sehen ...



in Chateuneuf-du Pape ... also im tiefsten Frankreich ... gibt es eine ganz ganz enge Gasse ...

durch die wollte ich mal mit meiner Familienkutsche...



Millimeterarbeit ... Schiebedach auf ... Kinder guckten oben raus ...

vor uns einige Bewohner dieser kann 2000-Seelen-Gemeinde ...



die dieses Manoeuvre mit ebenso großer Spannung wie Belustigung beobachteten ...

und als ich halb durch war in die Hände klatschten und riefen ...



'baßt ... wackellt ... ünd hat Lüft ...

unvergeßlich ...



*



der Politische Film

das Parlamentaristische Unions Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Lebens ... Arbeitslosigkeit und Tod ...









